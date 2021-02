Auszeichnungen für Trainer-Legionäre Hütter und Glasner

Für die Leser des deutschen Fußball-Fachmagazins kicker sind die beiden österreichischen Trainer in der Bundesliga Top 5. In einer Umfrage landete der Vorarlberger Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) mit einer Durchschnittsnote von 1,9 auf Rang drei. Auf Platz vier landeten mit Note 2,1 ex aequo der Oberösterreicher Oliver Glasner (VfL Wolfsburg), Bayerns Meistermacher Hansi Flick und Ex-Salzburg-Coach Marco Rose, der im Sommer von Mönchengladbach zu Dortmund wechselt. Platz eins belegte Urs Fischer (Union Berlin) knapp vor Christian Streich (SC Freiburg).

Adi Hütter hat sich derweil zurückhaltend zu Spekulationen über einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach geäußert. „Man kann es richtig kommen sehen: Wenn ein Trainer einen Verein verlässt, werden Kandidaten bekannt“, sagte der Österreicher zu Mutmaßungen um eine Nachfolge von Gladbach-Coach Marco Rose. „Dass mein Name dabei ist – okay.“ Er verwies zugleich darauf, dass er im vergangenen Jahr auch als Nachfolger von Lucien Favre bei Borussia Dortmund gehandelt wurde: „Und ich bin immer noch hier.“

Vor dem Spitzenspiel gegen die Bayern am Samstag muss Hütter um den Einsatz von Torjäger André Silva bangen, der am Mittwoch das Training wegen Rückenproblemen abbrechen musste. „Wir werden alles daran setzen, dass er wieder fit wird“, sagte der Trainer. Der Portugiese ist mit 18 Treffern nach Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (25) der zweitbeste Torschütze dieser Saison.