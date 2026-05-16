Showdown in Deutschland: St. Pauli und Heidenheim müssen runter

Nach zwei Jahren muss St. Pauli wieder in die 2. Bundesliga zurück. Die Hamburger unterlagen im Millerntor-Stadion Wolfsburg mit 1:3.

Die Wolfsburger erreichen damit die Relegation, in der es gegen Elversberg, Hannover oder Paderborn geht - die 2. Liga wird am Sonntag abgeschlossen. Verlieren die Wolfsburger, wäre es der erste Abstieg aus der Bundesliga für den Meister 2009.

Auch Heidenheim hatte nach dem 3:1 in Köln wieder Chancen auf Rang 16, die Mannschaft verlor aber zuhause mit 0:2 gegen Mainz. Nach 19 Jahren Trainerdasein in Heidenheim ist es der erste Abstieg von Trainer Frank Schmidt.