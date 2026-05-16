Showdown in Deutschland: St. Pauli und Heidenheim müssen runter
Nach zwei Jahren muss St. Pauli wieder in die 2. Bundesliga zurück. Die Hamburger unterlagen im Millerntor-Stadion Wolfsburg mit 1:3.
Die Wolfsburger erreichen damit die Relegation, in der es gegen Elversberg, Hannover oder Paderborn geht - die 2. Liga wird am Sonntag abgeschlossen. Verlieren die Wolfsburger, wäre es der erste Abstieg aus der Bundesliga für den Meister 2009.
Auch Heidenheim hatte nach dem 3:1 in Köln wieder Chancen auf Rang 16, die Mannschaft verlor aber zuhause mit 0:2 gegen Mainz. Nach 19 Jahren Trainerdasein in Heidenheim ist es der erste Abstieg von Trainer Frank Schmidt.
Platz vier und damit die Champions League verpasste Hoffenheim. Der Klub von Trainer Christian Ilzer musste sich bei Mönchengladbach klar 0:4 geschlagen geben. Vierter wurde Stuttgart nach einem 2:2 in Frankfurt. Neben Bayern hatten sich auch Dortmund und Leipzig bereits für die Königsklasse qualifiziert.
Hoffenheim und Leverkusen stehen in der Europa League, Europa-League-Finalist Freiburg steht nach einem klaren 4:1-Sieg über die Leipziger in der Conference League.
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