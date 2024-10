Dortmund nach Real-Schock mit Niederlage auch in der Bundesliga

Borussia Dortmund musste sich vier Tage nach dem 2:5-Einbruch bei Real Madrid in Augsburg 1:2 geschlagen geben. Der BVB hat in vier Auswärtspartien (davor gegen Bremen, Stuttgart und in Berlin) nur einen Punkt geholt. Auch gegen die Augsburger kam bei der Truppe um Marcel Sabitzer (spielte bis zur Pause wie schon in der Champions League gegen Real Madrid im zentralen Mittelfeld) keine Freude auf. Und das trotz Blitzstart mit Tor von Donyel Malen (5.). Augsburg drehte dank Alexis Claude-Maurice (25., 50.) die Partie.