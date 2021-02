ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic traf erneut für Stuttgart

Leverkusens Führung ging auf das Konto von Lucas Alario (14.), der 28-jährige Argentinier erzielte seinen neunten Saisontreffer. Patrik Schick (85.) machte spät vermeintlich alles klar. Doch der Abstiegskandidat legte ein furioses Finish hin. Zuerst traf Robert Glatzel (89.), dann war Stöger via Abstauber nicht einmal zehn Minuten nach seiner Einwechslung zum zweiten Mal in dieser Saison erfolgreich. Somit holte Mainz, wo Philipp Mwene und Karim Onisiwo (bis 79.) in der Startelf standen, vier Punkte aus den jüngsten zwei Runden. Bei den punktgleich mit Frankfurt liegenden Leverkusenern kam wie der am Knie verletzte Julian Baumgartlinger auch Aleksandar Dragovic nicht zum Einsatz.

Hart umkämpftes BVB-Remis

Der Abstand zum Sechsten Dortmund beträgt nach wie vor drei Zähler. Der Dortmunder Punktgewinn war hart erkämpft und wurde durch Erling Haaland erst in der 81. Minute fixiert. Der 20-jährige Stürmerstar sorgte im 16. Ligaspiel für seinen 15. Treffer. Zuvor hatten nach der frühen Dortmund-Führung durch Jadon Sancho (24.), der Ex-Salzburger Munas Dabbur (31.) und Ihlas Bebou (51.) für die zwölftplatzierten Hoffenheimer getroffen. Bei den Gästen bildeten Florian Grillitsch und Stefan Posch zwei Drittel der Dreierkette, Christoph Baumgartner spielte in der Offensive durch. Die Dortmunder haben nur eines der jüngsten sechs Spiele gewonnen, ein Befreiungsschlag für Trainer Edin Terzic blieb aus.