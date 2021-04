Köln entlässt Trainer Gisdol, Funkel soll ihm nachfolgen

Nach 18 Monaten ist die Ära Markus Gisdol beim deutschen Bundesligisten 1. FC Köln beendet. Bereits wenige Stunden nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 und dem Sturz auf einen Abstiegsplatz vermeldete der Klub kurz vor Mitternacht die sofortige Freistellung des Cheftrainers. „Bis zum Saisonende sind es jetzt noch sechs Spiele, in denen wir unbedingt unser Ziel, den Klassenerhalt, erreichen wollen. Dafür müssen wir Ergebnisse erzielen. In dieser Hinsicht haben wir in den letzten Wochen stagniert. Mit einem Trainerwechsel wollen wir der Mannschaft für diese entscheidende Phase mit einer neuen Konstellation einen neuen Impuls geben“, teilte FC-Geschäftsführer Horst Heldt mit.

Über die Nachfolge informiere der Klub zeitnah, hieß es in der Mitteilung. Bekommen wird womöglich einer der vielen Vorgänger Gisdols den Job: Berichten zufolge könnte Routinier Friedhelm Funkel die Aufgabe übernehmen, den Klub vor dem Gang in die 2. Liga zu bewahren. Zuletzt wurde auch spekuliert, der scheidende Austra-Coach könnte an seine alte Wirkungsstätte zurückkommen.