Köln entlässt Trainer Gisdol, Funkel folgt ihm nach

Der 1. FC Köln hat sich von Trainer Markus Gisdol getrennt und will mit Friedhelm Funkel den Klassenerhalt schaffen. Wie der Tabellen-Vorletzte der deutschen Bundesliga nach der 2:3-Heimniederlage gegen Mainz am Sonntag kurz vor Mitternacht mitteilte, ist die Ära von Gisdol nach 18 Monaten im Amt zu Ende. Funkel soll es nun richten. Der 67-Jährige übernimmt bis Saisonende, wie der Klub am Montag bekanntgab.

"Bis zum Saisonende sind es jetzt noch sechs Spiele, in denen wir unbedingt unser Ziel, den Klassenerhalt, erreichen wollen. Dafür müssen wir Ergebnisse erzielen. In dieser Hinsicht haben wir in den letzten Wochen stagniert", teilte FC-Geschäftsführer Horst Heldt mit. Gisdol hätte gegen den unmittelbaren Konkurrenten Mainz einen Sieg benötigt, am Ende stand eine unglückliche Niederlage mit dem Mainzer Siegtreffer in der Nachspielzeit.