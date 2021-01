Klarer Heimsieg für die Bayern, Tor-Premiere für Hinteregger

Der große Bayern-Rivale Dortmund hatte beim Heimsieg über Augsburg etwas mehr Mühe. Die Gäste, bei denen Michael Gregoritsch in der 65. Minute auf den Rasen kam, gingen durch Andre Hahn (10.) in Führung, ehe dem BVB dank Thomas Delaney (26.), Jadon Sancho (63.) und einem Eigentor von Felix Uduokhai (75.) die Wende gelang. Zuvor hatte Erling Haaland einen Elfmeter an die Latte geschossen (21.).

Hinteregger mit Vorentscheidung

Die Dortmunder überholten damit die punktegleichen Gladbacher, die bei Union Berlin ein 1:1 erreichten. Die ohne ihren gesperrten Kapitän Christopher Trimmel angetretenen Hausherren sorgten durch Robin Knoche für die Führung (31.), Alassane Plea gelang der Ausgleich (59.). Stefan Lainer spielte bei Gladbach durch, Hannes Wolf wurde in der 92. Minute ausgetauscht.