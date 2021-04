Hütter rückt Glasner nach Tor-Festival näher

Vor ein paar Jahren hätte das Bundesliga-Duell Frankfurt gegen Wolfsburg in Österreich ähnlich hohes Interesse erweckt wie Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Und heute? Das Fachmagazin kicker brachte es auf den Punkt: Was den Deutschen ein Premier-League-Duell zwischen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel ist, das ist den Nachbarn aus Österreich das Aufeinandertreffen von Oliver Glasner und Adi Hütter.

Nachdem beide Teams in großen Schritten Richtung Champions League eilen, ist besagtes Duell auch rein sportlich in Deutschland von höchstem Interesse.