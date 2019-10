Deutsche Bundesliga: Dichte Spitze und Fokus auf den Torjubel

Die Spitze der Liga wirkt ausgeglichen wie lange nicht. Dass Borussia Mönchengladbach als Tabellenführer aus der Länderspiel-Pause kommt, der VfL Wolfsburg der erste Verfolger ist und der SC Freiburg als Vierter auf einem Champions-League-Platz liegt - das hätten vor der Saison wohl die wenigsten erwartet. Die ersten sieben Teams trennten vor der Partie von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen am Freitagabend nur zwei Punkte.

Ärger um Thomas Müller

Die üblichen Verdächtigen für die beiden Spitzenplätze - Bayern München und Dortmund - sind derzeit eher mit sich selbst beschäftigt. So steht bei den Bayern vor dem Gastspiel in Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) das gereizte Klima zwischen Thomas Müller und Trainer Niko Kovac im Vordergrund. Dabei soll der Zwist schon beigelegt sein.