4:0 gegen Union Berlin: Die Bayern stürmen dem Titel entgegen
Die Bayern stürmen weiter unaufhaltsam dem Meistertitel entgegen. Gegen Union Berlin (mit Querfeld und Trimmel) feierten die Münchner einen klaren 4:0-Heimsieg. Olise (43.) und Gnabry (45.+1) brachten die Hausherren mit einem Doppelschlag vor der Pause auf Kurs. Kane nach Assist von ÖFB-Star Laimer (49.) und abermals Gnabry (67.) machten den Sack zu.
Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt feierte Bremen. Goldtorschütze beim 1:0 in Wolfsburg war Njinmah (68.), die Wölfe bleiben Vorletzter.
Dahinter liegt nur noch Schlusslicht Heidenheim, das daheim gegen Leverkusen aber überraschend einen Punkt holen konnte. Nach 0:2- und 2:3-Rückstand hieß es am Ende 3:3.
Sechs Tore im Rheinderby
Mit dem gleichen Resultat endete ein turbulentes Rhein-Derby zwischen Köln und Gladbach. Gladbach ging in der ersten Minute in Führung, nach sieben Minuten führte Köln 2:1. Gladbach drehte die Partie, lag 3:2 vorne. Bis Martel nach Kainz-Assist zum 3:3 traf.
Freud und Leid gab es am Freitag für die beteiligten Österreicher. Die ÖFB-Stars Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager besiegten Hoffenheim mit Alexander Prass und Trainer Christian Ilzer 5:0. Baumgartner steuerte zwei Tore bei, jubelte über seinen dritten Doppelpack in den jüngsten sieben Spielen: „Tore schießen ist wunderschön.“ Er kommt in Topform zum Nationalteam.
Während Leipzig damit voll auf Kurs Richtung Champions League ist, scheint Hoffenheim etwas die Luft auszugehen. Von den letzten fünf Spielen konnte nur jenes gegen Schlusslicht Heidenheim gewonnen werden. „Wir haben katastrophal verteidigt. Es war eine brutal bittere Lektion“, ärgerte sich Ilzer.
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