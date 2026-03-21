4:0 gegen Union Berlin: Die Bayern stürmen dem Titel entgegen

Die Bayern stürmen weiter unaufhaltsam dem Meistertitel entgegen. Gegen Union Berlin (mit Querfeld und Trimmel) feierten die Münchner einen klaren 4:0-Heimsieg. Olise (43.) und Gnabry (45.+1) brachten die Hausherren mit einem Doppelschlag vor der Pause auf Kurs. Kane nach Assist von ÖFB-Star Laimer (49.) und abermals Gnabry (67.) machten den Sack zu. Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt feierte Bremen. Goldtorschütze beim 1:0 in Wolfsburg war Njinmah (68.), die Wölfe bleiben Vorletzter.

Dahinter liegt nur noch Schlusslicht Heidenheim, das daheim gegen Leverkusen aber überraschend einen Punkt holen konnte. Nach 0:2- und 2:3-Rückstand hieß es am Ende 3:3. Sechs Tore im Rheinderby Mit dem gleichen Resultat endete ein turbulentes Rhein-Derby zwischen Köln und Gladbach. Gladbach ging in der ersten Minute in Führung, nach sieben Minuten führte Köln 2:1. Gladbach drehte die Partie, lag 3:2 vorne. Bis Martel nach Kainz-Assist zum 3:3 traf.