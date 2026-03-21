Bundesliga live: So steht es bei den aktuellen Spielen
Der WAC und Coach Atalan brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Qualifikationsgruppen-Leader Altach hat etwas dagegen.
Während sich Qualifikationsgruppen-Führender Altach beim Gastspiel beim WAC an der Spitze einzementieren möchte, geht es für die Kärntner um das Ende ihrer langen Negativserie.
In Linz ist Blau-Weiß vor vollem Haus gegen Ried unter Zugzwang. Die Innviertler werden also nach dem verlorenen Cup-Halbfinale erneut zum OÖ-Derby gebeten.
In Innsbruck hat die WSG den Grazer AK zu Gast. Vor zwei Wochen gewannen die Tiroler an gleicher Stelle das Duell mit den Steirern.
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