Bundesliga live: So steht es bei den aktuellen Spielen

Während sich Qualifikationsgruppen-Führender Altach beim Gastspiel beim WAC an der Spitze einzementieren möchte, geht es für die Kärntner um das Ende ihrer langen Negativserie.

In Linz ist Blau-Weiß vor vollem Haus gegen Ried unter Zugzwang. Die Innviertler werden also nach dem verlorenen Cup-Halbfinale erneut zum OÖ-Derby gebeten.