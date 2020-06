Bayern gegen Schalke um Wiedergutmachung

Nach dem umliebsamen Frühjahrserwachen will der FC Bayern seine Vorherrschaft in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder untermauern. Vier Tage nach dem 1:4 in Wolfsburg peilt der Meister am Dienstagabend im Heimspiel gegen Schalke 04 Wiedergutmachung an. Trainer Pep Guardiola hat jedenfalls mit den Münchnern noch nie zwei Pflichtspielen in Folge verloren.

Der Spanier hofft, dass die deutliche Pleite die Sinne der Spieler wieder schärft. Jedes einzelne Spiel sei „schwierig“, betonte er - und gab Kritikern noch etwas auf den Weg. „Wenn wir gewinnen, sind wir die beste Mannschaft der Welt. Wenn wir verlieren, sind wir eine Katastrophenmannschaft“, erklärte Guardiola. Der Katalane verwies auf Borussia Dortmund: „Sie haben super Spieler, eine Spitzenmannschaft. Aber heute sind sie Tabellenletzter. Das kann uns auch passieren.“