Baumgartner traf beim 1:1 gegen Bayern, Kalajdzic rettete Stuttgart

Auch wegen ├ľFB-Teamspieler Christoph Baumgartner hat Bayern M├╝nchen in der deutschen Fu├čball-Bundesliga erneut zwei Punkte eingeb├╝├čt. Eine Woche nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen kam der Tabellenf├╝hrer am Samstag bei Hoffenheim trotz klarer ├ťberlegenheit nicht ├╝ber ein 1:1 (1:1) hinaus. Baumgartner hatte die Hausherren (32.) in F├╝hrung gebracht. Dadurch kann Verfolger Borussia Dortmund mit einem Sieg am Sonntag den R├╝ckstand auf sieben Punkte verringern.

Freiburg verbesserte sich auch ohne den an Corona erkrankten Philipp Lienhart durch einen 3:2 (2:0)-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg zumindest vor├╝bergehend wieder auf den vierten Platz mit 44 Z├Ąhlern vor den punktgleichen Hoffenheimern. Im Kampf gegen den Abstieg kam der VfB Stuttgart dank eines Last-Minute-Tors von Sasa Kalajdzic durch ein 1:1 (0:1) bei Union Berlin zu einem wichtigen Punktgewinn.

29. Tor von Lewandowski

Vier Tage nach dem 7:1 gegen Salzburg in der K├Ânigsklasse gingen die Bayern von Trainer Julian Nagelsmann an dessen fr├╝herer Arbeitsstelle fahrl├Ąssig mit ihren Chancen um und gerieten nach Baumgartners sechstem Saisontreffer sogar in R├╝ckstand. Robert Lewandowski glich mit seinem 29. Saisontor aus (45.+3) und stellte mit seinem 17. Ausw├Ąrtstor in dieser Saison den Rekord innerhalb einer BL-Spielzeit ein - der Pole ist nun gleichauf mit Jupp Heynckes 1973/74 und Timo Werner 2019/20. Bei den Bayern wurde Marcel Sabitzer gegen Ende eingewechselt (81.). F├╝r Hoffenheim, das vorl├Ąufig auf Platz f├╝nf zur├╝ckfiel, spielten neben Baumgartner (bis 74.) die Verteidiger Florian Grillitsch und Stefan Posch durch.

In Freiburg stellte Vincenzo Grifo per Doppelpack (7., 44.) die verdiente 2:0-F├╝hrung der Gastgeber her, Wolfsburg-Goalie Pavao Pervan war bei seinem dritten Saisoneinsatz in der Liga machtlos. Der 34-J├Ąhrige war f├╝r den an H├╝ftproblemen laborierenden Koen Casteels kurzfristig eingesprungen. Max Kruse (52.) brachte die G├Ąste, bei denen Xaver Schlager ├╝ber 76 Minuten mitwirkte, aus dem Nichts wieder heran. In einem turbulenten Finish gelang Maximilian Arnold sogar der Ausgleich (87.), den Nico Schlotterbeck drei Minuten sp├Ąter mit dem Siegtreffer zum 3:2 beantwortete.

Stuttgart ├╝berholte Hertha

F├╝r den VfB Stuttgart bleibt die Lage im Abstiegskampf eine schwierige. Immerhin kam man eine Woche nach dem Sieg ├╝ber Gladbach bei Union Berlin dank einer Leistungssteigerung nach der Pause und vor allem dank Kalajdzic zu einem wichtigen Z├Ąhler und zog vor dem Abendspiel von Hertha bei Gladbach an den Berlinern vorbei auf den Relegationsplatz. Kalajdzic machte sich nach der Union-F├╝hrung durch Taiwo Awoniyi (41.) erst im Finish bemerkbar - das aber prominent: In der 85. Minute scheiterte er noch knapp, ehe er den VfB mit seinem dritten Saisontor aufatmen lie├č (90.).