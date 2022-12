Deutsche Aufräumarbeiten nach WM-Aus: Ralf Rangnick als Retter?

Die WM in Katar ist jetzt das eine verpatzte Turnier zu viel. Dem „Direktor Nationalmannschaften und Akademie“ wurde auch die Quartierwahl (120 Kilometer von Doha entfernt, 2018 südlich von Moskau und nicht in Sotschi) vorgeworfen – 2014 war er noch der Held gewesen, weil er das „Campo Bahia“ im brasilianischen Nirgendwo errichten hatte lassen. 2024 können die Deutschen in der Akademie in Frankfurt wohnen – die hat Bierhoff gegen viele Widerstände vorangebracht und zuletzt der ÖFB-Delegation stolz gezeigt. Ralf Rangnick hatte die Besichtigung eingefädelt. Österreichs Teamchef wird nun – wie auch Rummenigge und Sammer – als Retter des deutschen Fußballs gefordert.