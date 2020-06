Derby wieder im Hanappi-Stadion

Nach der Bundesliga-Auslosung ist es fix: Rapid kehrt mit den Derby-Heimspielen zurück ins Hanappi-Stadion. „Diese Entscheidung wurde nach Rücksprache mit Präsident Edlinger getroffen, weil es bei den beiden Partien mit Auflagen im Happel-Stadion keinerlei Ausschreitungen gegeben hat“, sagt Klubservice-Leiter Andy Marek.



Das 302. Derby wird in der dritten Runde am Sonntag, den 5. August stattfinden, weil die Hütteldorfer am Donnerstag zuvor im Europacup spielen.



Mit dem Auftaktprogramm (Wacker zuhause, in Wr. Neustadt) herrscht bei Rapid Zufriedenheit.