Warum bei Austria und Rapid im Rathaus auch die Politik mitspielte

Salz ohne Suppe, Nr. 1

Am Sonntag steigt in der Generali Arena das erste von vier Derbys ohne Gästefans. Alle Beteiligten bedauerten diesen Umstand, weil Fans das bekannte Salz in der berühmten Suppe seien, verwiesen aber darauf, dass diese Maßnahme nach den Vorkommnissen des letzten Aufeinandertreffens (Platzsturm und Wurfgeschoße in Sektoren) unabdingbar war.

Austrias AG-Vorstand Harald Zagiczek verrät, dass er in keinem Spiel zu Rapid halte, dennoch zu einigen Rapidlern eine enge Freundschaft pflege: „Rivalität ja, Feindschaft nein. Das Derby ist ein Wiener Kulturgut, der gegenseitige Respekt darf nie verloren gehen.“

Rapids Geschäftsführer Steffen Hofmann betont den regen Austausch seit dem Derby in Hütteldorf. Drei Mal setzte man sich darüber hinaus zusammen, um den langfristigen Prozess in Sachen Fans abzustimmen.

„Es geht in erster Linie um die Bewusstseinsbildung“, betont Zagiczek.