Der WAC gastiert in Hütteldorf

Ein Zeit-Problem ortet Schöttel vor allem beim Training. „In Leverkusen haben wir durch drei Tore aus Standardsituation verloren. Und auch beim WAC ist das Gegentor so gefallen. Aber wir kommen kaum dazu, im Training an diesen Fehlern zu arbeiten.“ Die Kärntner wittern mit den starken Standard-Schützen Liendl und Jacobo bereits ihre Chance.

Die angespannte Personalsituation ist neben dem dichten Programm der zweite Grund für die Probleme beim Training. Am Tag vor dem Match war noch nicht klar, wie viele der zuletzt zehn Ausfälle einsatzbereit sind. Während Heikkinen fit ist und Hofmann noch länger fehlt, versuchten Drazan, Alar und Ildiz, sich im Training heranzutasten. Ob für Wydra nach der Talentprobe des 18-Jährigen in Leverkusen ein zweiter Einsatz von Beginn in vier Tagen sinnvoll ist, überlegt Schöttel noch.

Nicht eindeutig ist auch die Stimmungslage unter den Fans. In beiden Spielen gegen Leverkusen wurde die große Europacup-Bühne perfekt genutzt, um mit positiver Stimmung Werbung in eigener Sache zu machen. Im Hanappi-Stadion könnte nach vier Niederlagen in sechs Pflichtspielen wieder das andere, frustrierte Gesicht gezeigt werden.

Zumal der von Präsident Edlinger plötzlich in Aussicht gestellte Neubau des Hanappi-Stadions von der Stadt Wien nicht gefördert und damit unrealistisch wird: Vizebürgermeisterin Brauner stellte im KURIER klar, dass dafür keine weiteren Steuergelder an Rapid fließen werden.