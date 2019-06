Der Transfer-Irrsinn mit James, Griezmann, Pogba und Neymar

Neymar:

Seit dem Wechsel des brasilianischen Superstars Neymar zu Paris Saint-Germain, kursierten immer wieder die Gerüchte, dass der FC Barcelona an einer Rückholaktion interessiert sei. Doch nun könnte es etwas konkreter werden. Die Verantwortlichen rund um Klub-Chef Nasser Al Khelaifi sollen nicht abgeneigt sein, den Brasilianer für die entsprechende Ablösesumme gehen zu lassen, da dieser die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Ein Wechsel ist also nicht vollkommen ausgeschlossen, allerdings müssten die Katalanen tief in die Tasche greifen.