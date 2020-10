Der SKN St.Pölten geht neue Wege - auch mit Erwin Pröll

"Wir wollen ein moderner Verein sein"

Der Verein wird außerdem mit Anfang Jänner auch im Marketing neue Wege gehen. Der Bereich wird mit einem Partner in eine eigene Gesellschaft ausgelagert, die den Namen "R-Win" trägt. Dabei will der Verein vermehrt Akzente in der Digitalisierung setzen. "Wir wollen ein moderner Verein sein", betonte Blumauer. Auf diesem Weg sollen auch Produkte für die Partnervereine wie beispielsweise das Frauen-Fußballteam entwickelt werden.

Pröll merkte an, dass der Business Klub das öffentliche Image des SKN schärfen soll. So will sich der Verein auch mehr im Sozialbereich zeigen. "Das wird dem SKN gut tun", sagte der ehemalige Landeschef. So sei Erfolg nicht in Bilanzsummen messbar, sondern im gesellschaftlichen Stellenwert. Pröll unterstrich zudem, dass sich der SKN verstärkt als niederösterreichische Talenteschmiede positionieren wolle und verwies auf Nationalspieler Christoph Baumgartner. Der Waldviertler absolvierte seine Fußball-Ausbildung in der Akademie St. Pölten, ehe er als 18-Jähriger nach Deutschland zu Hoffenheim wechselte.

Die Coronakrise hat jedoch auch beim SKN Spuren hinterlassen. Schwarzl hielt fest, dass man um die finanzielle Unterstützung vonseiten der Regierung kämpfe. "Ganz ohne wäre es wirtschaftlich schwierig, als SKN zu überleben", sagte der Klub-Chef. Es sei zu befürchten, dass die Zuschauerbeschränkungen in der Bundesliga noch länger anhalten, merkte Schwarzl mit Blick auf die Infektionszahlen in Österreich an. "Ich hoffe nur, dass es nicht wieder zu Geisterspielen zurück geht. Auch wenige Fans sind wichtig für uns", sagte er.