Der neue Bundesliga-Modus einfach erklärt

Die Winterpause in der Tipico-Bundesliga ist vorbei, 68 Tage nach dem Wiener Derby zwischen Austria und Rapid (6:1) am 16. Dezember geht es nun am Freitag mit der Frühjahrssaison los. Zum Auftakt wartet das Duell zwischen dem LASK und der Austria.

Vier Runden werden noch gespielt, ehe die Liga in zwei Gruppen geteilt wird. Dann werden die Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert. Bei halben Punkten wird abgerundet.

Was die Teiliung für die Klubs bedeutet und wie man selbst aus der unteren Gruppe noch in den Europacup kommen kann, erklärt der KURIER im folgenden Video.