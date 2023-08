Der nächste Verein: Yusuf Demir wird von Basel ausgeliehen

Der Transfer von Yusuf Demir zu Galatasaray war wohl doch keine so gute Idee. Um 6 Millionen Euro, zahlbar in vier Raten, war der junge Wiener im Sommer 2022 von Rapid zum türkischen Großklub gewechselt. Gespielt hat er dort in der gesamten Saison ganze 129 Minuten. Ein Jahr davor war das Wiener Talent von Barcelona ausgeliehen worden. Der Klub war im Umbruch und Demir im Sommer 2022 wieder in Hütteldorf.

Jetzt steht ein Transfer zum Schweizer Großklub FC Basel auf dem Programm. Der Ex-Klub von Teamstürmer Marc Janko wird den 20-Jährigen von Galatasaray ausleihen und hat danach auch eine Kaufoption, sollte Demir in der Schweiz reüssieren. Egal wo, der einst als Supertalent angekündigte Offensiv-Spieler, muss eine Mannschaft finden, in der er einmal Stammspieler wird.