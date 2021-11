2:0-Erfolg: Der LASK steht im Achtelfinale der Conference League

Nach Seitenwechsel büßte der LASK an Dominanz und Gefährlichkeit ein. Einzig ein Freistoß von Goiginger wurde sehenswert zum Lattenpendler (48.). Und ehe es nach einer müden zweiten Halbzeit noch einmal eng werden konnte, schnürte Nakamura seinen Doppelpack (87.). Der LASK steht damit so wie Maccabi Tel Aviv in der K.o.-Runde. Die Israeli feierten einen 3:0-Sieg gegen den finnischen Meister HJK Helsinki, der so wie Alashkert ausgeschieden ist.

In den beiden verbliebenen Spielen geht es zwischen dem LASK und Tel Aviv nun um den Gruppensieg. In drei Wochen kommt es zum direkten Duell in Israel. Die erste Partie endete in Graz mit einem 1:1-Unentschieden.