Der LASK prolongiert sein Problem: Viele Chancen, keine Tore

Der LASK kiefelt weiter an seiner notorischen Abschlussschwäche. Vielen Möglichkeiten in der ersten Hälfte zum Trotz gingen die Linzer am Sonntag gegen den WAC als 0:1-Verlierer vom Platz und wirkten einigermaßen ratlos. „Ein absolut enttäuschendes Spiel“, sagte Trainer Andreas Wieland, dessen Team auf Platz 10 festhängt. Der WAC verbesserte sich in der Tabelle erstmals in dieser Saison auf Platz drei, hat dabei nur fünf Punkte Vorsprung auf die Linzer.

Alexander Schmidt, Peter Michorl, Dario Maresic oder Florian Flecker - die Hausherren hätten vor 4.300 Zuschauern in Pasching eigentlich schon vor der Pause Fakten schaffen müssen. Dass Stürmer Marko Raguz kurz vor dem Spiel mit einer Leistenblessur ausfiel und nach seinem Kreuzbandriss damit weiter keinen Rhythmus finden kann, war da nur das i-Tüpfelchen. „Wenn man kein Tor schießt, dann wird es schwierig“, ächzte Wieland, dessen Elf bisher magere zehn Treffer am Konto hat - nur Altach (8) weist weniger auf. „Das ist zu wenig.“

Wieland machte angesichts der Dauerflaute auch die Psyche verantwortlich. „Mir hat die letzte Überzeugung gefehlt, dieses Tor zu erzielen“, meinte der Erbe von Dominik Thalhammer, der nach 5 Pflichtspielen ohne Niederlage (3 Siege) nun zweimal hintereinander als Verlierer dastand. Anmut und Grazie seien im Abschluss einfach nicht gefragt: „Wir müssen nicht das Tor des Jahres schießen, sondern das Runde muss über die Linie.“ Der Niederösterreicher betonte, dass die momentane Situation den Ansprüchen des Clubs nicht genüge, aber: „Man muss realistisch sein, es wird ein schweres Jahr.“