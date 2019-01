Der lange Leidensweg des Santi Cazorla

Es begann ein Leidensweg: Im Dezember 2016 wurde Cazorla erstmals operiert, zehn weitere Eingriffe folgten. Eine davon hatte schwerwiegende Folgen: Ein Gangrän - eine Gewebsnekrose, bei der unzureichend mit Blut versorgtes Gewebe abstirbt - befällt Cazorlas rechten Fuß. "Das ist keine normale Fußballverletzung, wo Bakterien acht Zentimeter deiner Achillessehne auffressen", meint Cazorla. Zwischenzeitlich stand sogar eine Amputation im Raum.

Im Mai 2018 war ein Ende des Leidenswegs in Sicht. Nach der letzten Operation, bei der die Achillessehne rekonstruiert und die verlorene Haut mit einem Stück seines linken Unterarms - inklusive Tattoo - ersetzt wurde, ging es aufwärts. "Es gab viele Momente, wo ich fast an dem Punkt war, zu sagen 'Mir fehlt die Kraft, um weiterzumachen'. Aber die Leute an meiner Seite haben meine Meinung geändert, weil sie daran glaubten, dass ich wieder spielen würde."

Heimkehr zu Villarreal

Sie sollten Recht behalten. Auch wenn sein Vertrag bei Arsenal - der trotz seiner Verletzung um ein Jahr verlängert worden war - im Sommer 2018 auslief. Eigentlich wollte sich der mittlerweile 33-Jährige in der Saisonvorbereitung trotzdem bei seinem Londoner Ex-Klub fithalten - aber dann kam das Angebot von Villarreal, jenem Klub, bei dem Cazorla schon zwei Mal unter Vertrag gestanden hatte.

Mittlerweile ist Cazorla 34 Jahre alt, aber zur Fitness hat er zurückgefunden. Und das in beeindruckender Weise. Im September trug er die Kapitänsbinde beim 2:2 gegen die Glasgow Rangers in der Europa League und steuerte eine Torvorlage bei, beim 3:3 gegen Spartak Moskau sicherte er per Elfmeter in der Nachspielzeit einen Punkt.