Der HSV siegt gegen Schalke und gibt die rote Laterne ab

Guido Burgstaller hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga seinen zehnten Saisontreffer erzielt, zu feiern gab es aber nichts. Der Tabellenzweiten Schalke 04 verlor mit Österreichs Teamstürmer beim bisherigen Schlusslicht Hamburger SV mit 2:3 (1:1) und verpasste so den Clubrekord von sieben Siegen hintereinander.

HSV-Trainer Christian Titz durfte sich im dritten Anlauf über seinen ersten Sieg freuen. Die Norddeutschen verdrängten mit dem ersten Sieg seit 15 Partien den 1. FC Köln auf den letzten Platz und haben das letzte Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt am Glimmen gehalten. Mit nun 23 Punkten liegt der HSV fünf Zähler hinter dem von Mainz gehaltenen Relegationsplatz.