Der ganz normale Wahnsinn in Hütteldorf

Präsident Michael Krammer stellt im KURIER-Gespräch klar, dass die Fanszene nicht über einen Rauswurf von Djuricin entscheiden wird: „Allen Rapidlern muss klar sein: Es entscheiden ganz andere Parameter über den Trainer als Transparente und Rufe.“ Verärgert ist der Präsident über den Zeitpunkt der Intervention – beim Stand von 2:0 in Minute 45, in einem absoluten Schlüsselspiel: „Es soll jeder für sich in Ruhe entscheiden: Hilft das Rapid? Oder wird dadurch unnötig Unruhe erzeugt?“

Auf kurier.at hält eine Umfrage-Mehrheit die Proteste für gerechtfertigt. Trotzdem ist Djuricins Status im Verein gerade wegen der Anfeindungen gefestigt. So wie Vorgänger Edlinger nach Protesten des Block West gegen die späteren Meistertrainer Hickersberger und Pacult meinte „Rausschießen lassen wir uns niemand“, kündigt Krammer an, dass der Verein zusammenrücken wird: „Jetzt passiert möglicherweise das Gegenteil, von dem, was manche fordern.“ Auch den auf Zetteln im Stadion verteilten Vorwurf der Fans, dass dem Präsidium die sportliche Kompetenz fehle, weist der Mobilfunk-Manager zurück.

Djuricins Antwort

Das Feindbild selbst erklärt nach einer kurzen Nacht: „Beim Auftritt gegen den WAC hatte ich vollstes Verständnis für den Unmut der Fans. Seither haben wir etwas geändert, dann spielen wir richtig stark, es steht 2:0 – bei diesem Stand fehlt mir jedes Verständnis. Unsere Fans können die geilsten sein, aber so etwas muss ich hinterfragen.“

Karl Daxbacher pflichtet dem Gegner als Wacker-Trainer bei: „Das ist ungewöhnlich und unglaublich.“ Die Ergänzung von Djuricin: „Ich muss es aber so annehmen und versuche, mich wieder voll auf das Sportliche zu konzentrieren.“