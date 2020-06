Keine Frage, Mittwochabend wird auch er vor dem Fernseher dabei sein, wenn der FC Bayern München in der Champions League in Marseille gastiert. Er kann sogar behaupten, das sei sein Job.



Harald Lange, 43, Inhaber des Lehrstuhls für Sportwissenschaft an der Universität im fränkischen Würzburg, ist Mitbegründer des neuen Instituts für Fußballfan-Kultur. Im KURIER-Interview erklärt der Sportpädagoge, warum Fußball in Deutschland gesellschaftsfähig ist.



KURIER: Darf man in Deutschland zugeben, dass einen Fußball nicht interessiert?

Harald Lange: Ich habe im Vorjahr vor der Frauen-WM, die bei uns in Deutschland stattfand, etliche Kollegen zu einer Ringvorlesung geladen. Es gab eine einzige Ethnologin, die mir geantwortet hat, dass sie noch nie ein Spiel gesehen hat. Bei uns ist es fast unmöglich, am Fußball ganz vorbeizugehen.



Modeerscheinung oder ein nachhaltiges Phänomen?

Wir sehen seit einigen Jahren, dass der Fußball immer mehr gesellschaftliche Bereiche durchdringt. Der Zulauf in den Stadien nimmt rasant zu, die Einschaltquoten steigen, die Vereine entwickeln sich zunehmend zu eigenen Markenprodukten.



Sie erforschen die Fankultur – verändert sich die?

Ja, eindeutig. Das "weibliche Moment im Fußball", wie ich es nenne, wird in den Stadien bedeutender – nicht zuletzt aufgrund des Frauenfußballs, der weiter an Bedeutung gewinnt. Auch auf den Rängen sind heute deutlich mehr Frauen zu sehen als noch vor zehn Jahren. Der Fußball wird weiblich.



Was bedeutet das für die Stimmung in den Stadien?

Ich habe einige Spiele der Frauen-Weltmeisterschaft im Stadion beobachtet. Ich gehe auch regelmäßig zu den Bundesliga-Spielen der Männer. Aufgefallen ist mir dabei die enorme Sachkompetenz der Zuschauerinnen. Die sich auch in ihren Anfeuerungsrufen, Kommentaren und Bewertungen des Spiels zeigt. Alles sehr kompetent.