Der Fixstarter im ÖFB-Team kommt aus dem Kinderzimmer

Wer ihn erdet? "Das macht schon meine Familie", sagt der zentrale Mittelfeldspieler und verrät, dass er immer noch zuhause im Elternhaus wohnt. "Ich habe zwar jetzt eine Wohnung bekommen in Salzburg, bin aber nicht eingezogen, weil ich ja nach Leipzig wechsle."

Hohe Ablöse

Tatsächlich zahlt der deutsche Spitzenklub 20 Millionen Euro an Ablöse für den Salzburger. Bevor es im Juli zu seinem neuen Klub geht, gilt es in der EM-Qualifikation Belgien und Schweden zu ärgern. Worauf es am Samstag in Brüssel ankommen wird? "Vor allem auf das Spiel gegen den Ball und unser schnelles Umschalten danach", sagt Seiwald. Also Rangnicks Lieblingsdisziplin, für die er auch ausgebildet wurde in der Salzburger Akademie.

Schade findet Seiwald, dass er in Brüssel nicht auf sein großes Vorbild trifft. Denn dieses hört auf den Namen Kevin de Bruyne. Der ManCity-Regisseur fällt bekanntlich verletzungsbedingt aus. "Schlecht für uns ist das sicher nicht", sagt Seiwald. Ein Duell mit dem Vorbild könnte es aber irgendwann in der Champions League geben, wo er auch mit seinem neuen Klub vertreten ist im Herbst. In Leipzig wird er dann jedenfalls eine eigene Wohnung beziehen.