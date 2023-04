Der FC Barcelona leiht sich noch einmal 1,45 Milliarden Euro aus

Als Geldgeber treten u.a. Goldman Sachs und JP Morgan auf. Die Darlehen verteilen sich laut dem Club auf mehrere Zeitpunkte, ├╝ber f├╝nf, sieben, neun, 20 und 24 Jahre, mit einer ÔÇ×flexiblen StrukturÔÇť und einer tilgungsfreien Zeit. Die R├╝ckzahlung werde nach Abschluss der Stadionarbeiten beginnen, teilte Barcelona mit. Der Verein sch├Ątzt, dass er mit dem umgebauten Stadion j├Ąhrlich mehr als 200 Millionen Euro an zus├Ątzlichen Einnahmen durch Sponsoring und Namensrechte, Ticketing, Catering, VIP-Logen, Hospitality und andere Events erzielen kann.

Die R├╝ckzahlungen sollen 247 Millionen Euro pro Jahr betragen. Die Arbeiten am Stadion sollen am 1. Juni beginnen und drei Jahre andauern. Das t├╝rkische Bauunternehmen Limak wurde damit beauftragt. Barca spielt inzwischen im Olympiastadion Lluis Companys und will f├╝r die Saison 2024/25 mit einer reduzierten Zuschauerkapazit├Ąt wieder ins Spotify Camp Nou zur├╝ckkehren.