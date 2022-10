Der „echte“ Ronaldo hielt den Druck nicht aus und ist in Therapie

Ronaldo Luís Nazário de Lima war einer der besten Stürmer der Welt. Dass der Brasilianer schon damals unter mentalen Problemen litt und es bis heute tut, wusste bis dato kaum jemand. Darüber spricht er nun unter anderem in seiner neuen Doku. Diese feierte am Samstag in Madrid Premiere und trägt den Namen „The Phenomenon“, angelehnt an den Spitznamen des 46-Jährigen, „Il Fenomeno“.

„Ich bin seit zweieinhalb Jahren in Therapie“, gestand der frühere brasilianische Super-Stürmer Ronaldo im Interview mit der Sporttageszeitung Marca. „Ich blicke zurück und sehe, dass wir sehr, sehr großen psychischen Belastungen ausgesetzt waren, ohne jegliche Vorbereitung darauf.“