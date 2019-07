Der Bundesliga-Auftakthit war ein Festspiel ohne Salzburger

... der 45. Liga-Saison heißt Richard Strebinger, der bei seiner vergeblichen Rettungsaktion vom Knie des (schuldlosen) Torschützen Minamino am Kopf getroffen wurde. Worauf Salzburgs Klubarzt einer der ersten Helfer beim Rapid-Tormann an der Unglücksstelle war. Das sollte in Zeiten ausufernder Rivalität auf den Rängen nicht unerwähnt werden.