Der Beweis: Die Bundesliga wird gerechter

„Heute ist ein toller Tag, eine neue Ära beginnt in der österreichischen Bundesliga“, freute sich Julian Weinberger. Der 34-jährige Wiener ist einer von aktuell 19 Schiedsrichtern in der österreichischen Bundesliga, die in mittlerer Zukunft technische Unterstützung erhalten. Denn wie der ÖFB und die Bundesliga am Donnerstag verlautbarten, kommt der Video Assistant Referee (VAR) auch nach Österreich. Genau gesagt, ab Beginn des Finaldurchgangs im März 2021.

„Wir haben einen Zahn zugelegt, deshalb schaffen wir die Umsetzung früher“, betont Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Im Dezember des vorigen Jahres hatten die Klubs noch Sommer 2022 als Ziel für die Einführung genannt. Um im internationalen Vergleich mit den meisten westeuropäischen Ligen (siehe Grafik) nicht nachzustehen, greift zunächst der ÖFB in seine Tasche. „Natürlich geht es ums liebe Geld“, sagt Präsident Leo Windtner. Der Fußball-Bund mit einem kolportierten Budget von 45 Millionen Euro wird in der Einführungsphase die Kosten von rund einer Million tragen. „Das ist viel Geld, aber eine nützliche Investition“, meint Windtner.