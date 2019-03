Der Anpfiff für ein neues Bundesliga-Zeitalter

Lange ist es her: Vor 25 Jahren wurde die Bundesliga zum letzten Mal nach einer Hin- und Rückrunde geteilt.

In der Saison 1992/’93 ermittelten acht Teams im Frühjahr den Meister, während die schlechtesten vier Klubs des Grunddurchganges mit den besten vier Teams der 2. Division gegen den Abstieg spielten.

Für diese Saison fand die Bundesliga einen Modus, der so in Österreich noch nie gespielt wurde. Der KURIER gibt vor der ersten Runde in der Meistergruppe und in der Qualifikationsrunde am Wochenende einen Ausblick auf das Play-off, wirft aber gleichzeitig auch einen Blick zurück auf den spannenden Grunddurchgang:

Der Modus

Die neue Zwölferliga wurde nach einer Hin- und Rückrunde, also nach 22 Runden, in zwei Gruppen zu je sechs Vereine geteilt. Die Punkte wurden allerdings nicht vollständig mitgenommen, sondern halbiert. War danach die Anzahl ungerade, wurde die Punktzahl abgerundet. Sollten zu Saisonende zwei Teams punktgleich sein, wird jene Mannschaft vorgereiht, bei der die Punkte abgerundet wurden. Passiert dies bei zwei punktegleichen Teams oder bei keinem der punktegleichen Teams, dann entscheidet das Torverhältnis über die Platzierung in der Abschlusstabelle.