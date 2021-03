Der Angstgegner Sturm wartet auf Salzburg im Lieblingsbewerb

Auch die Trainer von damals sind schon lange nicht mehr im Amt. Beide arbeiten übrigens mittlerweile in Mönchengladbach. Ex-Salzburg-Coach Marco Rose betreut noch bis Sommer die erste Mannschaft, Ex-Sturm-Trainer Heiko Vogel momentan die zweite Mannschaft. Ihre Nachfolger Christian Ilzer und Jesse Marsch standen einander erst am Sonntag gegenüber. Ebenfalls in Klagenfurt siegten die Grazer mit 2:1, die damit auch das zweite Saisonduell in der Bundesliga gewinnen konnten. Aber wie das 3:1 im November in der Red-Bull-Arena hat auch dieses Spiel wenig Aussagekraft für das heutige Semifinale.