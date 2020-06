Der Angstgegner kommt! Die Austria ist auf der Hut

Halbzeitpfiff in der Qualifikationsgruppe. Am Dienstag absolviert die Austria das fünfte von zehn Spielen, diesmal ist die WSG Tirol zu Gast in Favoriten- ein Angstgegner der Violetten.

Alle drei Aufeinandertreffen in dieser Saison (1:3 und 2:3 in der Liga, 1:5 im Cup) hatten mit empfindlichen Niederlagen geendet. „Das ist auch kein Glück oder Zufall“, sagt Austria-Trainer Christian Ilzer und ergänzt: „Das waren schmerzhafte Nackenschläge.“ Wenigstens eines muss man deswegen nicht befürchten - ein Unterschätzen des Gegners.

„Es gibt Gegner, die einem einfach liegen“, sagt Wattens-Coach Thomas Silberberger, den die Entwicklung seiner Mannschaft zuversichtlich stimmt. Nach dem 0:5-Ausrutscher gegen SKN St.Pölten konnte WSG Tirol zuletzt drei Mal in Folge punkten, im Kalenderjahr 2020 wurden nur zwei der acht Partien verloren.