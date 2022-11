Denkwürdige US-Pressekonferenz bei der Fußball-WM

In einer denkwürdigen Pressekonferenz vor dem politisch aufgeladenen WM-Spiel zwischen den USA und Iran haben US-Teamchef Gregg Berhalter und Kapitän Tyler Adams versucht, den Fokus auf sportliche Themen zu lenken. In der Pressekonferenz am Tag vor dem heiklen Gruppenduell am Dienstag wurden das Duo offensichtlich von Reportern aus Iran unter anderem zu Rassismus in den USA, Visa-Regelungen für den Iran und die USA sowie zu Militärangelegenheiten befragt.