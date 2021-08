Demir legt ein Tor auf, Barcelona besiegt Juventus

Vor 2.924 Zuschauern im Estadi Johan Cruyff trat der 18-jährige Wiener schon in der 3. Minute in Erscheinung. Im Angriff spielte Demir Memphis Depay ideal an, der Niederländer traf zum 1:0. Ein Treffer von Demir wurde wegen Abseits nicht gegeben, weil davor Griezmann im Abseits gestanden war (20.).

Juventus wechselte in der Pause sechs Spieler aus, in der zweiten Hälfte die anderen fünf auch noch. Kurz nach dem 2:0 durch einen Kopfball von Braithwaite war der Arbeitstag für Demir zu Ende. Nico Gonzalez wurde für den 18-jährigen eingewechselt (62.). Puig traf in der 92. Minute zum 3:0.