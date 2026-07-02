Millionen-Ablöse: U21-Teamspieler wechselt in die Serie A

Nächster Karriereschritt für Österreichs U21-Teamspieler David Puczka: Der Linksverteidiger wechselt für eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro von Juventus Turin zum CFC Genua.

Puczka: Zweitteuerster Linksverteidiger Österreichs

Laut italienischen Medien sollen sich die Turiner zudem eine Rückkaufoption für den Österreicher gesichert haben. In der vergangenen Saison lief der 21-Jährige für die zweite Mannschaft von Juventus in der Serie C auf. In 31 Einsätzen erzielte der Youngster zehn Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.