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Millionen-Ablöse: U21-Teamspieler wechselt in die Serie A
Österreichs U21-Teamspieler David Puczka wechselt in die Serie A. Der Linksverteidiger geht zum CFC Genua und verlässt Juventus Turin.
Nächster Karriereschritt für Österreichs U21-Teamspieler David Puczka: Der Linksverteidiger wechselt für eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro von Juventus Turin zum CFC Genua.
Puczka: Zweitteuerster Linksverteidiger Österreichs
Laut italienischen Medien sollen sich die Turiner zudem eine Rückkaufoption für den Österreicher gesichert haben. In der vergangenen Saison lief der 21-Jährige für die zweite Mannschaft von Juventus in der Serie C auf. In 31 Einsätzen erzielte der Youngster zehn Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.
Mit seinem Wechsel steigt Puczka zum zweitteuersten Linksverteidiger der österreichischen Fußballgeschichte auf. Nur Alexander Prass war bei seinem Transfer von Sturm Graz zur TSG Hoffenheim mit einer Ablösesumme von zwölf Millionen Euro noch teurer.
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