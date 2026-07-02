Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Millionen-Ablöse: U21-Teamspieler wechselt in die Serie A

Österreichs U21-Teamspieler David Puczka wechselt in die Serie A. Der Linksverteidiger geht zum CFC Genua und verlässt Juventus Turin.
02.07.2026, 14:11

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein junger Fußballspieler in schwarz-weiß gestreifter Juventus-Uniform mit der Nummer 31 auf dem Spielfeld.

Nächster Karriereschritt für Österreichs U21-Teamspieler David Puczka: Der Linksverteidiger wechselt für eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro von Juventus Turin zum CFC Genua.

Puczka: Zweitteuerster Linksverteidiger Österreichs

Laut italienischen Medien sollen sich die Turiner zudem eine Rückkaufoption für den Österreicher gesichert haben. In der vergangenen Saison lief der 21-Jährige für die zweite Mannschaft von Juventus in der Serie C auf. In 31 Einsätzen erzielte der Youngster zehn Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Warum ein Juventus-Legionär beim Neustart vom U-21-Team helfen soll

Mit seinem Wechsel steigt Puczka zum zweitteuersten Linksverteidiger der österreichischen Fußballgeschichte auf. Nur Alexander Prass war bei seinem Transfer von Sturm Graz zur TSG Hoffenheim mit einer Ablösesumme von zwölf Millionen Euro noch teurer.

Österreich
kurier.at, pres  | 

Kommentare