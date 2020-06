Der Fußball-Popstar sagt goodbye

In Stegersbach werden heute die Fußballfans trauern. Da hat sich im Sommer Paris SG als Trainingsgast in der Thermengemeinde einquartiert, und dann kommt ausgerechnet der Superstar des französischen Meisters nicht mit ins Burgenland: David Beckham beendet nun mit 38 Jahren endgültig und unwiderruflich seine Karriere. Damit hat die ländliche Damenwelt in der Stegersbacher Diskothek eine Attraktion weniger.

David Beckham war schon einmal in Österreich auf Trainingslager: Mit Real Madrid hatte er 2005 den steirischen Ort Irdning besucht und sich dort auch einmal im Dorf-Pub sichten lassen. Ein Ausflug mit Folgen, angeblich sollen die Damen in Scharen in Ohnmacht gefallen sein.

David Beckhams Karriere