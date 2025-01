Alaba-Comeback bei Real Madrid wohl gegen Red Bull Salzburg

Ohne David Alaba will Real Madrid am Freitagabend (21 Uhr) mit einem Sieg beim Tabellenvorletzten Valencia die Führung in der spanischen Fußball-Meisterschaft übernehmen.

Die Rückkehr des österreichischen Teamkapitäns wird aber immer konkreter, in gut zwei Wochen soll der 32-Jährige wieder für den Champions-League-Sieger einlaufen. „In der nächsten Woche wird er anfangen, an Spielen im Training teilzunehmen, und um den 20. Jänner könnte er wieder eingesetzt werden“, erklärte Real-Trainer Carlo Ancelotti in einer Pressekonferenz am Donnerstag.