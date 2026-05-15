Real Madrid hat im ersten Spiel nach dem verlorenen Clasico gegen Meister FC Barcelona ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die "Königlichen" wurden am Donnerstag im Duell mit Schlusslicht Real Oviedo ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten im Estadio Santiago Bernabeu 2:0.

Trotz Sieg: Pfiffe gegen Real-Stars

ÖFB-Star David Alaba spielte bei seinem zehnten Liga-Einsatz in dieser Saison erst zum zweiten Mal durch. Gonzalo Garcia (44.) und Jude Bellingham (80.) sorgten für die Entscheidung zugunsten des Vizemeisters.