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Fußball

Trotz Sieg gegen Schlusslicht Oviedo: Heftige Pfiffe gegen Real-Stars

Real Madrid mit ÖFB-Star David Alaba bezwang Schlusslicht Oviedo mit 2:0. Dennoch gab es laute Pfiffe und großen Unmut gegen einige Stars der Königlichen.
15.05.2026, 07:35

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LaLiga - Real Madrid v Real Oviedo

Real Madrid hat im ersten Spiel nach dem verlorenen Clasico gegen Meister FC Barcelona ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die "Königlichen" wurden am Donnerstag im Duell mit Schlusslicht Real Oviedo ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten im Estadio Santiago Bernabeu 2:0. 

Trotz Sieg: Pfiffe gegen Real-Stars

ÖFB-Star David Alaba spielte bei seinem zehnten Liga-Einsatz in dieser Saison erst zum zweiten Mal durch. Gonzalo Garcia (44.) und Jude Bellingham (80.) sorgten für die Entscheidung zugunsten des Vizemeisters.

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Vinicius Junior und, nach seiner Einwechslung, Kylian Mbappe wurden von den Real-Fans mit lauten Pfiffen bedacht. Mbappe hatte sich zuletzt großen Unmut zugezogen, da er während der 0:2-Niederlage bei Barca im Prestigeduell ein Foto von seinem Sofa aus in den sozialen Medien gepostet hatte.

David Alaba
Agenturen, pres  | 

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