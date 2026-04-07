Real-Madrid-Coach Arbeloa verrät, was er an ÖFB-Star Alaba schätzt

Die Champions League geht in die entscheidende Phase. Keine länderspielbedingten Pausen mehr, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Acht Teams sind noch im Rennen um den begehrtesten Titel im europäischen Klubfußball. Los geht das Viertelfinale mit der Mutter aller Duelle in diesem Bewerb. Real Madrid empfängt Bayern München zum Hinspiel im Bernabeu (21 Uhr/live auf Sky mit Co-Kommentator Lothar Matthäus ).

28 Mal sind die beiden Top-Klubs auf höchster Ebene schon aufeinandergetroffen. Beide konnten bislang zwölf Siege einfahren, vier Partien endeten mit einem Remis. Das erste Duell der Giganten gab es vor fast genau 50 Jahren. Am 31. März 1976 gab es im Halbfinal-Hinspiel im Meistercup ein 1:1 in Madrid. Im Rückspiel setzten sich die Münchner durch.

Bayern-Siege sind in letzter Zeit jedoch rar geworden. Der letzte gelang 2012, als sich die Deutschen im Halbfinal-Rückspiel mit 4:3 im Elfmeterschießen durchsetzten. Den ersten Elfmeter für den FCB verwandelte damals ÖFB-Star David Alaba , der mittlerweile die Seiten gewechselt hat. Ob es aber zum Österreicher-Duell mit Konrad Laimer kommen wird, ist fraglich. Der mittlerweile 33-Jährige ist bei den Königlichen nicht mehr erste Wahl. Er hat in dieser Champions-League-Saison erst drei Matches absolviert, nur eines davon über 90 Minuten. Trainer Alvaro Arbeloa über den ÖFB-Star: „Es ist ein Privileg, ihn bei Real zu haben. Er vertritt alle Werte, die ein Fußballer haben sollte.“

Kaum aus Bayerns Startelf wegzudenken ist hingegen Laimer. Der 28-Jährige darf auch diesmal mit einem Einsatz von Beginn an rechnen. Auch Starstürmer Harry Kane dürfte rechtzeitig fit für den Hit werden.

Während die Bayern in der Bundesliga dem Titel entgegenstürmen, erlebt Real in La Liga eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Im Titelkampf fehlen auf Leader FC Barcelona schon sieben Punkte.

Vom jüngsten Rückschlag, einem 1:2 gegen Mallorca, lässt sich Star-Angreifer Vinicius jr. nicht aus der Fassung bringen. „Manchmal läuft es besser, manchmal schlechter.“ Sich selbst sieht der Brasilianer in Topform: „Ich bin die beste Version von mir in dieser Saison.“

Hinweis: Die Reise nach Madrid erfolgte auf Einladung von Sky.