"Hala Madrid": David Alaba offiziell als neuer Real-Spieler vorgestellt

"Hola todos!": Mit ersten Gruß-, gefolgt von Dankesworten in Spanisch hat David Alaba seinen offiziellen Premierenauftritt als Spieler von Real Madrid eingeleitet. Der Österreicher wurde am Mittwoch in der Ciudad Real Madrid als erste Neuerwerbung des spanischen Fußball-Rekordmeisters für die neue Saison vorgestellt. "Ich bin sehr stolz, geehrt und dankbar, dieses weiße Trikot von Real Madrid zu tragen", sagte der 29-Jährige, der mit der Nummer 4 auf dem Trikot spielen wird.

"Ich werde natürlich alles geben, damit wir zusammen erfolgreich sind", erklärte der in einen eleganten grauen Anzug gekleidete Alaba in Englisch und fügte typisch spanische Schlachtrufe hinzu: "Vamos! Hala Madrid!" Zuvor hatte Real-Präsident Florentino Perez den neuen Spieler in einer kurzen Rede gewürdigt. "Immer wenn wir große Spieler verpflichten, sind damit große Emotionen verbunden", meinte der 74-jährige Bauunternehmer.