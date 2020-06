David Alaba: "Das war ein Stich ins Herz"

Ich kann nicht verstehen, warum er kritisiert wird. Wenn man Deutscher Meister wird und im Pokalfinale steht, dann ist seine Philosophie eine erfolgreiche. Ich bin mir auch sicher, dass uns der Trainer in den nächsten Jahren so einstellen wird, dass wir erfolgreich sein werden. Er wird uns mitgeben, was wir brauchen.

Was ist Ihnen nach dem frühen 0:1 durch den Kopf gegangen?

Das war ein Stich ins Herz, weil wir gut begonnen haben, das Publikum voll hinter uns gestanden ist. Das war kein schöner Moment. Dann kriegst du auch noch das 0:2 durch einen Standard und du weißt, dass es unmöglich wird.

Was ist bei den Standards falsch gelaufen? Wie war der Plan, diese zu verteidigen?

Wie schon die ganze Saison und wie bei jedem anderen Spiel auch, haben wir mit Raumdeckung agiert. Wir haben es oft genug gut gemacht, aber am Dienstag ist es eher weniger gelungen.

Die Stärke von Real bei Kontersituationen ist bekannt. Wie wollten Sie dagegen vorgehen?

Man kann gegen diese Mannschaft nicht jeden Konter unterbinden. Wir wollten schon in unserem Offensivspiel die Offensivspieler von Real besser kontrollieren und immer ein Auge auf sie haben, um bei Ballverlust nicht zu weit weg zu sein von ihnen. Speziell vor dem 0:3 ist uns das aber nicht gelungen.

Trainer Pep Guardiola stellte sich nach dem Spiel sofort schützend vor die Mannschaft und nahm die Schuld auf sich.

Er will immer für die Spieler da sein. Er ist es in jeder Trainingseinheit und auch neben dem Platz. Das tut uns Spielern sehr gut, obwohl uns schon bewusst ist, dass sich nach solchen Spielen jeder an der eigenen Nase nehmen muss.

Dann nehmen Sie sich einmal selbst bei der Nase. Was hätten Sie am Dienstag besser machen können?

Beim 0:1 kann ich auch besser mitarbeiten in der Luft. Sergio Ramos war durchaus in meinem Raum, als er zum Kopfball hochgestiegen ist.

Ist es leichter für Sie, diese Niederlage zu verkraften, mit dem Wissen dass Sie die Champions League bereits gewonnen haben?

Am Tag danach spielt das keine Rolle, da ist die Enttäuschung sehr groß. Wir sind immer noch eine sehr hungrige Mannschaft. Wir wollen so viele Titel holen, wie möglich und werden nächste Saison wieder angreifen.