Dauerbrenner Harry Maguire: Der fleißigste Fußballer der Welt

Ferien zum Jahreswechsel – die sind für englische Fußballprofis schon seit jeher kein Thema. Daran hat auch die Corona-Pandemie, die ja gerade auch das Mutterland des Fußballs besonders stark erwischt hat, nichts geändert. Auch im neuen Jahr wurde am 1. Jänner in der Premier League Fußball gespielt. Im Einsatz waren unter anderen die Spieler von Manchester United rund um Harry Maguire, die am Abend Aston Villa im Old Trafford empfingen und 2:1 gewinnen konnten.