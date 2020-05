Das spanische Sensationsteam Levante

"Unsere Fans genießen es, dass wir dort oben stehen, aber von der Umkleidekabine bis zum Präsidium sehen wir die momentane Situation nur als einen weiteren Schritt in die richtige Richtung", sagte Martínez . Und das ist der Klassenerhalt. "Wir haben gerade einen Superlauf, und ich bin überzeugt: Was wir bisher erreicht haben, basiert auf harter Arbeit und Aufopferungsbereitschaft", erklärte der 47-Jährige.



Levante hat keine Stars in seinen Reihen, sondern Spieler, die in anderen Vereinen ausgemustert wurden und oft schon den 30. Geburtstag gefeiert haben. Die Abwehrrecken Javi Ventas und Kapitän Sergio Ballesteros sind gar älter als 35 Jahre. Torwart Gustavo Munúa (33) kassierte in neun Spielen fünf Gegentore, eines weniger als Weltmeister Iker Casillas bei Real, eines mehr als Víctor Valdés bei Barça.



Auch Nano und Juanlu zählen zum Stamm des ehemaligen Trainers von Cartagena. Dazu kommt Arouna Koné, der auf Leihbasis von Sevilla verpflichtet wurde und Felipe Caicedo (der Topscorer aus Ekuador ist im Sommer zu Lok Moskau gewechselt) erstklassig ersetzt, was er nicht zuletzt mit seinem Siegtreffer gegen Real unter Beweis stellte.



Bekanntester Spieler in der Geschichte von Levante war Hendrik Johannes Cruyff. Der gute alte Johan hatte 1978 den FC Barcelona verlassen, danach in Los Angeles und Washington sein Geld verdient. 1981 absolvierte er für Levante in der zweiten Liga zehn Spiele und ging danach heim in die Niederlande zu Ajax Amsterdam.