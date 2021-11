ÖFB in der Sinn-Krise: "Die Verantwortlichen sind nur wir allein"

Österreichs Fußballnationalteam stellt die Sinnfrage. In der Qualifikationsgruppe sind die Plätze eins und zwei in der Gruppe vergeben, daher sieht man sich gezwungen, für die Spiele gegen Israel (Freitag) und die Republik Moldau (Montag) in Klagenfurt sinnstiftende Aspekte zu finden. Man könnte die 180 Minuten nützen, um Selbstvertrauen zu gewinnen, Selbstverständlichkeiten im Spiel wieder zu entdecken, den nötigen Rhythmus aufzunehmen, um sich im März bei den Play-offs zur WM dem Gegner mit Schwung und Stabilität entgegen zu stellen.