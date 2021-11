Coronafall im deutschen Team: Trainer Flick sagt das Training ab

In Wolfsburg herrscht helle Aufregung. Das deutsche Nationalteam kann nicht trainieren. Grund ist nicht das Wetter oder ein Problem mit dem Rasen.

Es geht wieder einmal um Corona. Wie der Deutsche Fußball-Bund bestätigte, wurde ein DFB-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt in Wolfsburg ordnete daraufhin Quarantäne für vier weitere Profis an, die als Kontaktpersonen eingestuft wurden.

Bundestrainer Hansi Flick sagte das Mannschaftstraining am Vormittag ab.

„Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter – für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor“, erklärt DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Geimpfter Spieler

Um welchen Spieler es sich handelt, war zunächst nicht bekannt. Bayern-Star Kimmich kann es nicht sein: Laut DFB ist der Betroffene geimpft und derzeit symptomfrei. Bierhoff und DFB-Arzt Tim Meyer werden sich noch zum weiteren Vorgehen äußern.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag ihr letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation in Wolfsburg gegen Liechtenstein. Anschließend steht noch die Partie am Sonntag in Eriwan gegen Armenien an. Inwiefern die Austragung dieser Partien gefährdet sein könnte, blieb zunächst offen. Zuletzt war es bei singulären Infektionen nicht mehr zu Spielabsagen gekommen.

Großkader hilft

Die WM-Qualifikation hat die Nationalmannschaft bereits geschafft. Insgesamt hat Flick 28 Spieler in seinem Kader, so dass er momentan noch auf 23 zurückgreifen könnte. Auch Salzburg-Stürmer Adeyemi wurde wieder einberufen.