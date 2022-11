ÖFB-Team unter Ralf Rangnick: Ein Auftaktjahr macht Lust auf mehr

Der Ausblick

Rangnick flog am Montag ins kroatische Pula, wo er einen Lehrgang mit den Perspektivspielern leitet. Eine neue Idee im Hause ÖFB. „So etwas kann zu einer Dauereinrichtung werden, vielleicht einmal im Jahr.“ Dabei soll die nächste Generation an Nationalspielern gesichtet werden. „Wie wichtig das ist, hat man jetzt in Marbella an Paul Wanner gesehen.“ Der 16-jährige Bayern-Spieler durfte Teamluft schnuppern, da er sich künftig zwischen Österreich und Deutschland entscheiden muss. „Er hat einen richtig guten Eindruck hinterlassen.“ In den vier Tagen in Kroatien wird es kein Spiel, sondern bewusst nur Trainings geben. „Damit wir von den Spielern so viel sehen wie möglich.“