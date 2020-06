Das neue italienische Selbstbewusstsein

Nach dem 2:0 gegen Irland und dem damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale überboten sich die Italiener in nobler Zurückhaltung. Bis auf einen, aber das ist nichts Neues. Antonio Cassano kleidete das neue Selbstbewusstsein der Azzurri in Worte. "Jetzt kann jeder kommen. Wir haben vor keinem Angst", sagte der Stürmer des AC Milan. Auch in der Heimat scheinen Fans und Medien von der wiedergewonnenen Stärke der Mannschaft überzeugt zu sein. Der Corriere dello Sport titelte: "Das ist das Italien, das wir lieben!"